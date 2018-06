Juan Cruz Sanz fue víctima de una intromisión a su vida privada con la difusión de vídeos extraídos de su celular. Hace un mes y medio,fue víctima de una intromisión a su vida privada con la difusión de vídeos extraídos de su celular.





Los hechos de público conocimiento hicieron mella en la vida privada y cotidiana del comunicador, a tal punto que por recomendación de su psiquiatra debió tomarse una licencia.





Instagram. El periodista, que renunció a "Cortá por Lozano" y se había alejado de la vía pública, regresó a la red social con mensajes contundentes. Hace unos días, decidió volver a. El periodista, que renunció ay se había alejado de la vía pública, regresó a la red social con mensajes contundentes.





La semana pasada, Sanz publicó una foto en la que se lo ve sonriendo en primer plano y escribió: "Que la cuenten como quieran. Otra cosa: a la gilada ni cabida #determination #depie #nadaqueexplicar #nadaqueperder #defrente #daleviejo".





Además, compartió a través de Stories una frase que dice: "No seas tan duro contigo. Sí, te equivocaste. No eres perfecto y está bien. Aprende de esto pero no te castigués. Sé amable contigo, recuperate, sigue adelante y sobre todo, nunca dejés de luchar por tus sueños".





Y en la noche del sábado, hizo su primera aparición en un "live" donde se mostró junto a sus hijas, que son el gran sostén por estos días.





Entre otras cosas, Juan Cruz dijo: "Los que hicieron daño, hice una listita y la van a pagar a mi manera, tengo la frente bien en alto. No le hice mal a nadie y no hice nada malo... Agradezco a toda la gente que me apoya".

