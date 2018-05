Juan Carbone, ex-saxofonista de "Callejeros": "Hace tiempo perdí mi contacto con Pato Fontanet"

El exlíder de la banda "Callejeros", Patricio "Pato" Fontanet, fue liberado ayer por orden del Juzgado de Ejecución Penal Número 1, que le concedió la libertad condicional. Según trascendió, el cantante recibió el beneficio de la libertad condicional luego de que el Tribunal de Ejecución le redujera la pena tras realizar una serie de cursos dentro de la cárcel y cumplir la mitad de la condena.

Fontanet había sido condenado a siete años de prisión por el incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón, del barrio porteño de Once, durante un recital de Callejeros, que dejó un saldo de 194 víctimas fatales y varios heridos.

PrimiciasYa mantuvo una entrevista exclusiva con Juan Carbone, músico y ex-saxofonista de la banda formada en Villa Celina. Esto dijo sobre la libertad de Fontanet: "Le respondía la condicional como a cualquier otro ciudadano. Hubo muchas cosas raras en la Justicia que hicieron que todo le caiga en que nos detengan inconstitucionalmente. Fue una vergüenza judicial impresionante. En estos países bananeros suelen pasar estas cosas".

"Yo estoy en libertad condicional desde junio del año pasado. No se sabe por qué la condena fue diferente a Patricio. A mi 5 años y a él 7 años. Los fundamentos parecen de escuela primaria. A mi me responsabilizaban porque era el más viejo de la banda. No tiene nada que ver con que estabas tocando en un lugar y alguien encienda una bengala, en un lugar donde había más gente de la que correspondía. Todo eso porque era más viejo". Su situación actual:





Don Osvaldo, la actual banda de Fontanet, dará una serie de shows en junio, en diferentes provincias. Esto dijo Carbone al respecto: "No estoy ni voy a estar con Don Osvaldo, se cortó el contacto con Fontanet hace tiempo. Cuestiones personales, sin discusión ni nada. Yo hacía mucho hincapié en su salud, él no quiso prestarme atención y le dije que no teníamos más nada que hacer. Me gustaría verlo en las mejores condiciones de salud. Sufrió mucho a raíz de esto, pero el único que lo notaba mal era yo parece". Según se supo,, la actual banda de, dará una serie de shows en junio, en diferentes provincias. Esto dijo Carbone al respecto: "

"Espero que Fontanet esté bien y que disfrute de su vida, de su familia. Cada uno sabe si puede trabajar. Desconozco su situación emocional y musical".

"Lograron meter presos a la gente que no estuvo en esto. Cuando me falta el respeto la Justicia, no opino más nada. Hay que respetar la Constitución y eso no se hizo con nosotros. El poder hizo lo que quiso con nosotros. El momento se cumplió con la pena que implica prisión", enfatizó el músico.





Qué le diría a los familiares de las víctimas: "Yo me voy de vacaciones con padres de víctimas de Cromañón. Mis amigos estuvieron ahí. Me junto. Nos pasó una desgracia. La vida continúa. Se busca una polémica desde los medios. Vamos a vivirla lo mejor que podamos. Soportamos muchas cosas. Llega un momento, en el que hay que ir por el resto de la vida y lo que queda. Tratar de que no suceda más".





Para completar, dejó en claro quiénes fueron los responsables políticos de la masacre ocurrida el 30 de diciembre de 2004: "Se apunta a la gente que estaba en el poder en ese momento. Cambian las personas. En ese momento, Ibarra echó a todos los inspectores. Cambió el sistema y no puso el personal que había que poner. Hoy por hoy, cualquier pibe va a comprar pirotecnia y le venden. La situación no cambió. Cada vez hay más negocios de venta. Tiran cosas cada vez más sofisticadas. Cambió un poco con la ley que prohíbe fumar. Si estaba esa ley, no pasaba lo que pasó. No fue casualidad. Metieron en cana a los que no tenían que ir en cana".





LA HISTORIA DE CALLEJEROS:

