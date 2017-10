Juan Alzúa: "No hay enojo de Carmen, sólo me dijo que le avise las cosas como amigo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Carmen Barbieri habló esta semana con PrimiciasYa.com ante los rumores de enojo con la producción de su espectáculo ante el desembarco de Moria Casán a la misma sala en otro día: "No estoy enojada con la producción, que Moria venga al teatro es genial". (Ver nota) habló esta semana conante los rumores de enojo con la producción de su espectáculo ante el desembarco dea la misma sala en otro día:





Juan Alzúa, quien explicó al respecto: "Con Carmen hay una amistad, hace mucho tiempo que trabajamos juntos. Polino me hizo el comentario de que llevaba a Moria los lunes, yo le dije que no la llevaba yo, que la llevaba Comba que alquilaba la sala los lunes". Este medio también fue en busca de la palabra de su productor y amigo,, quien explicó al respecto:



"Yo soy propietario de tres salas propias en Mar del Plata, no solamente hago producciones sino que alquilo las salas. Comba me alquiló la sala para el fin de semana largo de diciembre porque nosotros arrancamos el 20".





"Carmen nada más me dijo que le avise esas cosas, que no la deje expuesta. Pero es eso nada más. No hay enojo ni nada. Es más, la primera figura que quería Carmen para su gran revista era Moria. Hablamos con ella primero para ver si quería estar con Carmen encabezando. No hay nada de enojo ni nada, sí me retó un poco como amigos para que no la deje expuesta en los medios", cerró el tema Alzúa.