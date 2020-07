Juan Alberto Mateyko reveló el peor momento que vivió en "La Movida del Verano": "Fue con Ricardo Arjona, él se molestó mucho"

Juan Alberto Mateyko participó de un live de PrimiciasYa.com donde recordó el histórico programa que supo hacer en la pantalla de Telefe durante muchos años y que tuvo su ultima temporada en 2001 en América TV, "La movida del verano".

Sobre la imponente producción que tenía el exitoso programa, dijo: “Lo que salia el primer domingo de enero, lo habíamos preparado con muchísima antelación” dijo y agregó que “había un grupo de gente, producción, el departamento musical de Telefe”. “Ame intensamente esa época” aseguró.

Mateyko contó que disfruta “mucho lo que estoy haciendo hoy, que es la radio”. Tiene su programa nocturno en Radio Mitre Córdoba. Y admitió que “un programa de esa envergadura (como lo era La Movida del Verano) hoy, es imposible”. Según dijo, además, al día de hoy “tengo una relación fantástica con cada uno de los artistas que pasaron por aquel programa".

Durante la charla que mantuvo con el periodista Juan Pablo Godino de PrimiciasYa.com, reveló cuál fue la situación más difícil y más compleja que me tocó vivir: "Fue con Ricardo Arjona. Por suerte todo llegó a buen puerto".

"En el año 1999, hacíamos el programa en el Parque de la Costa, y ese año mi asignatura pendiente era Ricardo Arjona. Se logra que vaya al programa y él cerraba ese día. Había traído un sonidista de Chile. El le pidió autorización a la gente de Telefe y obviamente la gente de Telefe observaba, pero no actuaba. Era la condición de Arjona, que su sonidista se ocupara del musical en el programa", comenzó detallando Mateyko.

Y siguió: "Cuando lo voy a presentar, lo noto incómodo, y cuando empezó a cantar seguía incómodo y le marcaba a su técnico el micrófono, haciéndole seña. Vamos a la pausa y anuncié a la vuelta de la misma que habría más de Arjona en La movida del verano".

Arjona debía cantar tres temas con opción a un cuarto, pero protagonizó un escándalo mientras interpretaba "Mentiroso", la primera canción. El músico se retiró molesto del escenario, tiró su micrófono y dejó plantado a Mateyko por problemas en el sonido.

"En el corte, y nunca más me olvidaré, él se puso muy mal con su técnico tirando su micrófono al suelo, y se fue enojado. Yo tenía por delante aún 25 minutos de programa y dije '¿Qué hago?'. Por suerte Telefe tenía exclusividad con el Festival de Viña del Mar y la parte musical del canal me dice presenta que está Rosana y conectamos con Viña y ella justo arrancaba a cantar A fuego lento... Ella me salvó la vida. Y dejamos con Rosana hasta las 00, que terminaba el programa", continuó relatando Mateyko lo sucedido con el cantante guatemalteco.

Al conductor le tocó dar la cara y explicar lo que había pasado: "Al otro día tuve que dar explicaciones, todo el mundo preguntaba qué había pasado con Arjona y expliqué que él se sintió muy incómodo y dije la verdad. La gente de Telefe no tuvo nada que ver con el problema de sonido y él no pudo dominar sus nervios..."

Por último, comentó: "Pasó el tiempo, y en el año 2003 me lo encuentro a Ricardo en el aeropuerto de Miami, yo no había vuelto hablar con él tras lo sucedido. Habíamos suspendido la relación y cuando lo veo ahí, yo me acerqué y le dije 'Ricardo, el tema del sonido lo olvidamos acá, ¿no?' Y ahí nos dimos un abrazo. A él le había caído muy mal lo que paso en el programa, pero nosotros no teníamos nada que ver".

