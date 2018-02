Juan Alberto Mateyko: "Hacía muchos años que no la veía a Naanim y fue una noche muy linda"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Extinguidas" en Carlos Paz donde actúa su ex mujer, Naanim Timoyko. Juan Alberto Mateyko fue a ver la obraendonde actúa su ex mujer,





PrimiciasYa.com se contactó con el conductor quien comentó cómo fue ese encuentro con su ex mujer y madre de dos hijos.



"Somos padres de dos adolescentes de 25 y 20 años y esto no pasa por la cuestión de pareja nada más o un affaire, pasa por un matrimonio que vivió, convivió, se casó y lamentablemente por esas cosas de la vida hace que uno tenga que aceptar la relación no va, que no funcionó y se terminó. Pero eso no quita que hay dos hijos y no quita que hay charlas entre nosotros para saber cómo están nuestros hijos".





"Yo estaba en Mar del Plata con mis hijos que vine a pasar las festas y me llamaron desde Córdoba para saber si me interesaba verla en la obra. Obviamente dije que sí. Antes en la radio compartimos una muy linda charla y adulta, de dos personas que no especulaban en absoluto con esa ex relación. Hablamos de cosas de la vida, de los hijos, de lo cotidiano, entre lo gracioso y ameno, pero fundamentalmente se habló de la obra y ahí me dijo si quería ver el espectáculo, lo que contesté que sí", agregó el conductor.



"Hablé con un matrimonio amigo y el sábado pasado fui a ver la obra. Me encantó el laburo de cada actriz y ella (Naanim) está estupenda y se lo hice saber. Cuando terminó la obra nos sacamos una foto con todas las actrices. Pasé una hora cincuenta muy cómodo".





"Estaba ubicado en la tercera fila cercana al escenario en un teatro que tenés al lado al artista. Pasé una noche deliciosa y se lo conté después a mis hijos, que estaban muy contentos que había ido. Fui por ellos, por mí y por ella. Hacía muchos años que no la veía, hablaba por teléfono con ella por que había distancia geográfica. Fue una noche linda y fue el primer espectáculo que voy a ver a Carlos Paz y no me arrepiento, me dejó muy feliz", finalizó Mateyko.