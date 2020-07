Juan Alberto Mateyko contó cómo se dio su romance con Virginia, la hermana de Zulma Faiad: "Un día hablé con mi hija y me dijo..."

Juan Alberto Mateyko se instaló en Córdoba hace trece años. Conduce en Radio Mitre "La Movida de la noche". Y desde que se separó de Naanim Timoyko, nunca había vuelto a estar en pareja.

Pero desde hace unos meses, el conductor confesó estar "muy enamorado". En una entrevista con la web de Radio Mitre, contó que la relación comenzó en marzo de este año y se trató de un reencuentro.

PrimiciasYa.com pudo confirmar que su nueva novia es Virginia Faiad, hermana de Zulma. "Nos conocemos hace mucho tiempo. Pero el destino quiso que ella vaya por un lado, yo por el otro, y no nos vimos más", señaló.

En Live de Instagram que mantuvo con Juan Pablo Godino para este medio, reveló cómo nació este reencuentro: "Un día hablé con mi hija, cuando empezó todo esto, ella en Barcelona y yo en Córdoba y me dijo 'papá frená un poco ese acelere de tu profesión y tratá de encontrarte a vos mismo'. Por un lado ella, por un lado yo y de pronto me vi disfrutando de las pequeñas cosas como el amanecer, el programa que hago, de haber aprendido muchas cosas. Extraño a mis hijos, sé que están muy bien... Pero en este tiempo me reencontré con una persona a quien hace mucho no veía, que es Virginia, y sinceramente pudimos, telefónicamente, volver a creer en el amor".

Y agregó: "Esa es la pura verdad. Y no quiero extenderme mucho porque soy muy pudoroso y a ella tampoco le gusta mucho. Lo importante es que lo disfrutamos, que lo vivimos... Y todo eso hace que esté viviendo en plenitud total".

"Desde que estoy en Córdoba, el momento más mágico ha sido este... Y estamos viviendo esta situación con gran felicidad. Estoy esperando ver si puedo ir a Buenos Aires para poder verla o que ella se venga a Córdoba”, cerró Mateyko, muy enamorado.

