Juan Acosta trató de "pelotudo" al periodista Mauro Federico que le dijo que repite los títulos de Clarín

Lo que al comienzo fue una decisión aceptada por la mayoría hoy parece ser el tema central entre la grieta política que hay en la sociedad argentina entre macristas y kirchneristas.

La cuarentena se fue metiendo en el medio de una discusión que alcanza al mundo de la industria televisiva.

Y prueba de ello es lo que sucedió hoy por la mañana entre Juan Acosta y el periodista Mauro Federico. El actor fue invitado a una charla por Skype sobre los dichos de Dady Brieva ayer en su programa radial donde le pidió al presidente, Alberto Fernández, acción inmediata para que no dejar que el ala opositora siga hablando y generando acciones. "Seamos Venezuela ahora", afirmó el Midachi siendo que todos los opositores señalan al gobierno kirchnerista como un ala directa del régimen de Nicolás Maduro.

"Estoy de acuerdo que todos salgamos adelante pero cumpliendo las leyes. Ahora si vas a poner de procurador a Daniel Eduardo Rafecas (en funciones desde enero de 2020 y con muchas causas que van desde sobornos, inteligencia y papel prensa) que es amigo de todos los que están procesados, no vamos a tener le país que queremos tener", expresó Juan Acosta.

Y allí saltó Mauro Federico (que también estaba en Skype) y le dijo: "¡Pará de leer Clarín, Acosta, lo único que hacés es repetir lo que dice Clarín! ¿Sabés quién es Daniel Rafecas? No tenés ni idea de quién es".

Pía Shaw intervino en la charla y dijo: "No necesitamos que se estén peleando".

Pero las cartas ya estaba echadas: "No tiene nada que ver con Clarín, esas son frases, quiero gente que de verdad cumpla con la ley. No me importa quién sea. Yo soy existencialista, quiero que a Alberto le vaya bien. No soy como este muchacho que decía, eso es relato. Lo que uno ve en la realidad todos los días", se defendió Acosta y vino el contraataque de Mauro: "No tenés idea de quién es Rafecas y opinás".

"¡Cómo que no sé quién es Rafecas! No defiendas a Rafecas, no defiendas a un tipo que es puto, vos que sos como Duggan (Pablo), ¿te pagan? ¡Dejate de joder! Sabés qué pasa, vos me llamás y me ponés a un pelotudo de esos y yo reacciono así. Él quiere discutir. Me gusta hablar en otro tono", reaccionó Acosta.

Por suerte, sobre el final de la charla, ambos se pidieron disculpas y todo terminó de la mejor manera.

