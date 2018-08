Juan Acosta se defendió de los ataques por sus declaraciones: "Amo a los bolivianos, soy de Boca"

Juan Acosta se enojó por los dichos de Evo Morales, quien a través de las redes sociales, se refirió a los allanamientos a Cristina Kirchner, disparando contra el Gobierno de Mauricio Macri. se enojó por los dichos dequien a través de las redes sociales, se refirió a los allanamientos a, disparando contra el Gobierno de

Lo cierto es que en su furia, el artista deslizó, en Twitter, una apreciación que luego fue tildada de xenófoba por muchos usuarios y, aunque también fue apoyado por muchísimas personas, terminó por eliminar el posteo.

"¿Le brindamos hospitales gratis, los acogemos se llenan de guita con la verdura y encima hay que bancarse a Evo? ¿Tan pelotudos somos?", había escrito Acosta.

Tras las críticas recibidas, Acosta intentó una explicación que lo sacara del embrollo, pero, según parece, no eligió el mejor ejemplo para salir del paso.

"Por si no quedo claro, amo Bolivia, a los bolivianos, soy de Boca y me comparan todos y soy feliz por ello, no amo a Evo. He dicho".

Embed Nos unimos al pronunciamiento de la Red de Intelectuales que denuncia acción injerencista de #EEUU para derribar al gobierno de #Venezuela, e impulsa persecución mediática y judicial contra hermanos Lula, Correa y Cristina Fernández. Rechazamos ofensiva contra la #PatriaGrande pic.twitter.com/EwfdYc48Rl — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 22 de agosto de 2018

Embed Por si no quedo claro, amo bolivia, a los bolivianos, soy de boca y me comparan todos y soy felz por ello, no amo a evo..he dicho — juan acosta (@AcostashowJuan) 24 de agosto de 2018