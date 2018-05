Juan Acosta: "Hablo de la necesidad y el contexto de amor materno; tengo amigos en pareja criando niños"

"Basta de padres sin madres y a los chicos quién los protege abro el debate", fue el mensaje que lanzó el humorista y generó enérgicas críticas de muchos. Luego, lo aclaró.

PrimiciasYa.com se contacto en exclusiva con Acosta quien expresó el sentido de su mensaje ante tanta repercusión.

"Hoy se tergiversa dichos en Twitter o en las redes. Mucha gente como yo que fue criado por madre y padre tenemos derecho a pensar cómo será la educación de un niño sin madre. Ni estoy en contra de la adopción, de que un hombre sea padre o madre, hablo de la nescesidad y el contexto de amor materno, lo cual no va a cambiar el amor de criar a un niño", explicó el humorista.

"Sí pregunto qué sentirá un niño que sólo ve a su padre y no a su madre. Y no es un caso de enviudé bla bla. Es una pregunta, no un 'no acepto´, eso lo piensan mucho. Dejen pensar antes que apuntar con las balas de lo mediático", añadió.