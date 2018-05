Juan Acosta apuntó a los actores K que marchan el viernes: "Le meten miedo a la gente"

Arupaciones opositoras al gobierno de Mauricio Macri convocan a participar de un acto el próximo 25 de mayo, en el Obelisco, en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Bajo la consigna "La patria está en peligro", representantes de organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, además de actores y actrices opositores al macrismo, llaman a cantar el himno nacional en frente del Obelisco, el próximo viernes a las 13, contra el apoyo financiero del FMI.

Entre los artistas que convocan a esta manifestación se encuentran Pablo Echarri, Leonardo Sbaraglia, Paola Barrientos (la ex protagonista de la publicidad del Galicia), Gerardo Romano, Darío Grandinetti, entre otros. También se sumaron Estela de Carlotto, Taty Almeida y Horacio Verbitsky.

Juan Acosta, colega de varios que estarán el viernes, se manifestó en contra de esta movilización y publicó el siguiente video, que tuvo miles de retuits: Embed Embed el 25 de mayo es el dia de la patria no el dia del ñañaña no estoy mas en el poder ñañañaña corto gancho y te meto miedo,,ñañaña,,como decia mi mama vallan a laburar manga de bagos,, — juan acosta (@AcostashowJuan) 22 de mayo de 2018 PrimiciasYa se contactó con el comediante, para que amplíe su postura: "Me surge por una razón: veo a los actores de la asociacion kirchnerista poniendo esas caras de culo diciendo que la patria está en peligro. Le ponen miedo a la gente, en vez de emitir algo positivo. No pienso como ellos, el video tiene que ver con esa idea".



Y sumó: "La patria estuvo en peligro con Jaime, De Vido, los bolsos de López... Con gente que no quería hacer algo para ayudar a la patria sino para beneficio propio. Meten miedo por una sensación que deben tener, que es sentirse todos unidos. CFK dio un beneficio muy importante para los actores, creen que es la salvadora de Actores y viene desde 1905".

"Recibo mails todo el tiempo de cosas que hay que ir hacer. A mí que me ayuden cuando me deben plata los productores. Lo noto con agresividad y con falta de felicidad en las caras, lo que más me asusta son las caras".

Acosta subrayó: "Volver al FMI no es peligroso, nunca salió del FMI. Lo que pasó es que Néstor pagó una deuda para que nadie revisara sus cuentas y pueda robar tranquilo. Lo que hace el FMI es dar una garantía de un control que inclusive para que este Gobierno no se choree la plata. Es un fantasma eso del FMI. Tenés que ver quién no pide y desde qué lugar. Tenemos que ser gente que quiera ayudar al país. Cuando hay gente en el poder, quiere destruir".





"Con Macri es diferente, toma armas más claras. Sigo apoyando a este Gobierno, por supuesto. Hay que ver las causas de los que gobernaron. No quiero que vuelvan los otros, no hay otra cosa. Nadie viene con ideas, todos vienen con frases para voltear lo que se está haciendo. El ciudadano quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar la TV, hay mucho prejuicio", agregó.





Y para completar, dejó en claro: "Yo parezco el malo estándo de este lado, pero no acredito que mis colegas tengan este tipo de actitud. Lo que está en peligro es la AAA, porque está tomada de gente que quiere convencer a otros actores de que es eso y no hay otra cosa. No quería estar en política, pero te obligan. No soy una ovejita, soy un león".