Josephina Stella, miembro original de Las Primas: "Oscar Mediavilla debería pedir disculpas"

Florencia Torrente y su soñador hicieron una versión del clásico de Las Primas (Saca la mano Antonio) en la gala de anoche del "Cantando 2020".

Dos miembros del jurado, Nacha Guevara y Oscar Mediavilla, fueron muy duros con respecto a la canción y a la agrupación que es un hito en el género tropical desde la década del 80.

"Hicieron el mayor esfuerzo, y eso está muy bien. Pero cuando el tema es tan, tan, tan, tan boludo...", dijo Nacha.

"Son Las Primas, Nacha, ¿vos no lo bailás en los casamientos?", le preguntó Ángel de Brito. "No, no lo bailo, forma parte de la década de los '90, de la decadencia cultural. Eso me afecta el oído, me afecta los sentidos", se plantó Guevara.

Por su parte, Mediavilla manifestó: “Convengamos que esto no lo escribió no Cortez ni Serrat. Este es un tema bastante mamerto”.

La agrupación está compuesta hoy por distintas artistas que formaron parte de la banda a lo largo de estos años: Karina Ranni, Josephina Stella, Verónica Alvarez Puente y Saren Salas Correa.

Josephina Stella habló con Primiciasya.com sobre el tema y fue muy tajante con la actitud de Oscar Mediavilla a quien conoce.

"Es muy triste que un colega tenga palabras tan fuertes con un compañero. He compartido y colaborado con ellos tiempo atrás y son excelentes personas. A todos nos puede gustar un estilo de música u otro, pero de ahí al odio, hay un abismo...", expresó Stella.

Y agregó: "Nosotras desde nuestros comienzos hemos llevado alegría a la Familia con nuestras canciones. Oscar es un hombre de bien y no estaba en su mejor día".

"De todas formas por respeto a todas "Las Primas", debería pedir disculpas públicamente", cerró.

