Josefina Silveyra, ex de Nicolás Cabré, estrena canción sobre "relaciones tóxicas"

Sin embargo, la vida profesional de Josefina sigue adelante y pese a que todos quieren que mate a su ex, la morocha se mantiene al margen de los bullicios mediáticos que encabeza la actual pareja de





En charla con el portal colega Teleshow, Josefina confirmó que estrena una nueva canción y que trata de vínculos del pasado. Es inevitable atar el tema a su experiencia con Cabré.

"Mi nuevo tema habla de una sensación, escribo a partir de sensaciones y emociones, cuando terminas una relación te queda en loop (repetición sin fin de un video) la parte linda, por más que ya sabes que tienen que terminar, y también habla de relaciones tóxicas, los celos", explicó

Al ser consultada sobre si hay algo de autobiográfico en el tema, a pocos meses de haberse separado de Nicolás Cabré, dijo que "uno siempre escribe sobre algo de lo que pasa en su vida" y agregó: "Para no dar nombres, tuve una relación con él y siempre va a tener que ver eso, y todas las canciones tienen que ver con relaciones anteriores".





Silveyra contó, además, que se siente plena en el mundo de la música y que es el lenguaje que elije para transmitir sus sentimientos. "Es lo más lindo que hay en la vida, lo que más me gusta, me siento libre. Me siento yo, no pienso más en ese momento, estar arriba del escenario es donde más libertad", cerró.

Nadie puede acusar ade oportunista. Durante el romance con Nicolás Cabré , la cantante y compositora mantuvo siempre le perfil bajo. Aún cuando la separación se hizo pública no quiso hablar sobre el tema. Y mucho menos cuando todos hablaban de posible infidelidad por parte del actor.