Josefina Pouso, tras su llanto al aire: "Estoy en una etapa muy sensible de mi vida"

Roberto Pettinato, este lunes la morocha visitó "Pamela a la Tarde" y volvió a mencionar el tema. "Se metía en mi camarín a tocarme, es una porquería de persona", arrancó a contar la panelista. Aunque Josefina Pouso había denunciado varias veces por acoso a, este lunes la morocha visitó "Pamela a la Tarde" y volvió a mencionar el tema., arrancó a contar la panelista.

"Querés que estos tipos estén en cana o encerrados en su casa avergonzados, o que por lo menos nadie les hable y que sufran alguna vez en su vida lo que una sufrió", añadió entre lágrimas.

PrimiciasYa pudo dialogar con Josefina un día después de su crisis emocional y describió: "Estoy bien, fue un momento y ya está. Tampoco estallé en llanto, me quebré, por supuesto. Estoy en una etapa muy sensible de mi vida en sí". Embed

"Estoy muy conectada con la emoción y eso hace que, temas que antes podía manejar, por momentos me desborden. Pero estoy muy tranquila y fue ese momento, nada más. Evidentemente, me tocó quebrarme. No me había pasado nunca, lo venía manejando y sucedió. Pero ya está", cerró Pouso.