Josefina Pouso habló de Granata y Pettinato: "Esto no es una contienda entre mujeres"

Josefina Pouso brindó una nota televisiva a "Intrusos", el ciclo de Amalia Granata al relatar su caso de acoso con Roberto Pettinato. brindó una nota televisiva a "Intrusos", el ciclo de América TV, donde habló de las diferencias que tuvo conal relatar su caso de acoso con









Y aclaró: "Esto no es una contienda entre mujeres, no tengo ganas de pelearme con nadie. Es algo que conté, que me pasó. El que quiere creer, me cree, el que no, no. Punto".





"Pettinato es un señor que tiene un problema con las mujeres. Lo va a tener contra mí o contra cualquier que hable de él. Terminé en el programa por todo lo sucedido. La gota que rebalsó el vaso fue cuando no podía hablar al aire. Le dije al productor que no iba a trabajar como si fuera un potus. Trabajé tres meses: el primero fue genial, el segundo bastante turbio, el tercero fue terrible". Luego, del conductor con el que sufrió esta lamentable situación, remarcó:

Embed











, comenzó.