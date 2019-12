Josefina Cúneo, la mujer del Pepo: "Fue un accidente, no les pegó un tiro a cada uno"

Josefina Cúneo, la mujer del Pepo, señaló en charla con "Infama", América, que ella quiso ayudar a la mujer de uno de los jóvenes muertos en el choque ocurrido el 20 de julio en la Ruta 63 a la altura de Dolores y que terminó con dos víctimas fatales.

La mujer del cantante tropical también hizo referencia a quienes la denunciaron por intentar sobornar a Romina Sánchez, la mujer de Nicolás Carabajal, uno de los jóvenes muertos en el accidente.

“No la conozco. Yo lo conocía a él. Me dijeron que estaban haciendo un festival solidario para juntar plata y le mandé un mensaje diciéndole que mi intención era ayudarla, darle lo que tenía y seguir consiguiéndole más para lo que necesite", comentó la pareja del cantante.

Y agregó: "Le mandé un mensaje que nunca me contestó, y eso lo utilizaron para dar a entender que quise sobornarla. Salió de mí decirle, la quería ayudar de mujer a mujer. Después le quise mandar la plata por una persona que tenemos en común, ella es de mi barrio, pero me dijeron que cuando vieron la suma no la quisieron agarrar porque venía de mi lado, no era mal intencionada, era para ayudar, eran 10 mil pesos”.

Y señaló: “El odio no es bueno para nada, entiendo su situación, trato de ponerme en el lugar de ellos, van a tener oportunidad de hablar con Pepo y les va a dar su versión, no lo que está en la tele”.

“Pepo se podría haber muerto si el que manejaba era Nico o Nacho, y yo no estaría pidiendo justicia en la tele, ni estaría pidiendo prisión para ellos. Fue un accidente, no les pegó un tiro a cada uno, le podría habar pasado a cualquiera, en un segundo te puede cambiar la vida”, expresó Cúneo.