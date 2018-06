José Palazzo, productor de Pato Fontanet: "Estaba feliz y muy concentrado en la lista de temas"

El lugar elegido para el gran regreso defue, en la provincia de. Precisamente de ese lugar es, creador dely productor musical desde hace décadas.

El cordobés que viene trabajando con las mejores bandas y músicos del país entre los que se destacan La Renga y Charly García, entre otros, fue el artífice del regreso de Don Osvaldo a los escenarios tras la liberación de Pato Fontanet, único músico que cumplió los dos tercios de su condena por la tragedia en República Cromañón.

"El evento superó las expectativas, fue impresionante todo lo que sucedió entre el público y la banda, la puesta que propusimos en cuanto a lo estético de luces y sonido funcionó muchísimo porque, no sé si tuvieron posibilidad de verlo, pero la caída del telón en el inicio de Rocanroles sin destino fue increíble, conmovedor, todo lo que sucedió entre el público y la banda fue impresionante", le contó Palazzo hoy a este portal tras la realización del primer concierto de los 10 previstos en este lugar.

Embed

Mañana será el segundo recital y la grilla continúa casi agotada: 17 de junio (agotado), 19 (agotado), 21 (agotado), 23 (agotado), 24 (agotado), 28 con entradas disponibles, 30 (agotado) y 1 de julio con algunos tickets a la venta.

Palazzo hizo hincapié en cómo lo vio a Patricio tras un largo periodo fuera de los escenarios: "Patricio estaba muy feliz, muy concentrado en el show, en los temas que eligieron, fue una lista larga que ya la deben tener. Se vivió una fiesta increíble".





Cabe destacar que se hizo un importante operativo de seguridad dos cuadras a la redonda de La Plaza de la Música para garantizar el ingreso y egreso de gente al lugar. "El operativo de seguridad funcionó muy bien, dos cuadras a la redonda para que todo el mundo estuviera tranquilo", agregó.

Por su parte, José destacó el rendimiento de la banda en escena ya que hace muchos meses que no tocaban todos juntos por la detención del cantante. "Ellos están muy felices, concentrados, y nosotros desde la producción muy contentos de cómo salió este primer show. Después de tanto sin tocar algunas bandas necesitan tiempo para acomodarse pero este no fue el caso. Todo fluyó de manera increíble y me sentí muy conforme con lo que sucedió".

Por último y siendo un conocedor del mundo del rock en sus diferentes épocas y realidades socioeconómicas, Palazzo sostiene que el género tiene público para rato. "Creo que el rock argentino va a gozar de muy buena salud. Desgraciadamente por la crisis económica va a tener un gran público y creo que esto de Don Osvaldo es un gran reflejo de que hay público de rock para rato", finalizó.





Por Mariano Colly (@marianocolly)