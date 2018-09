José Ottavis en rehabilitación y con bajo perfil: prefiere no hablar de Xipolitakis

Vicky Xipolitakis donde la vedette describe el final de su relación con José Ottavis y habla de insultos, drogas y maltratos. El lunes, se difundieron dos audios dedonde la vedette describe el final de su relación cony habla de insultos, drogas y maltratos.





Ángel de Brito mostró el material en su programa y dijo que "nunca supimos qué paso hasta este audio que nos llegó que es tremendo. Nos reenviaron este audio que no sé. Escuchen a Xipolitakis como nunca la escuchamos".





"El amor no lastima. Tiene cosas que no son de convivencia. Empezó la crisis y le empecé a decir drogadicto de mierda, de todo", dice Vicky en el primer audio.





Xipolitakis agregó que "ojalá se deje de drogar, para que no se mate. Cuando me importó, estuve y se cag# en mí; No quiero saber más nada. Voy a hacer mi vida, lo que se me cante el oj#@. Si lo quieren, que lo ayuden para que se deje de drogar porque ya le sale sangre de la nariz, vomita sangre. Y si no, que se mate. A mí me da lo mismo Ottavis".

"Es un traidor, psicópata, manipulador. No puede ni con él. Está arruinando hasta la educación de su hijo. No puede hacer feliz a ninguna persona que tenga a su lado. No tiene mal corazón, pero todo lo que hace es de mal tipo", dice la futura mamá en el segundo de los audios.





PrimiciasYa.com se comunicó con el entorno de Ottavis y contaron que "ese audio es de hace dos años y medios, y por el momento José no va a salir a hablar hasta que declare el 26 de septiembre". Lo cierto es quese comunicó con el entorno de Ottavis y contaron que





Y luego indicaron que "José hace poco más de un año comenzó un proceso de rehabilitación y está muy bien. Por eso no lo has visto en ningún programa ni dando declaraciones en ningún medio. Se enfocó en su trabajo legislativo, su recuperación y en su hijo".