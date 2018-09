José Ottavis contó cómo superó sus adicciones: "Me curé rezando"

José Ottavis mantuvo un mano a mano con Moria Casán en "Incorrectas", donde contó cómo logró recuperarse de su adicción a las drogas y su acercamiento a Dios. mantuvo un mano a mano conen, donde contó cómo logró recuperarse de su adicción a las









"Yo no viví una situación de foso, me di cuenta que la cocaína tenía un mecanismo de muerte. Para ir a legislar, no tomaba ni tampoco delante de mi hijo Francisco". Y agregó: "Estoy limpio hace un año, un mes y siete días. Me curé rezando".





Respecto del escándalos de los "Cuadernos" expresó: "No tengo problemas en que me allanen" y luego explicó las razones por las cuales considera que no está involucrado en la causa. "Sigo pensando que la plata que me daban era del Partido".





"Yo creo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", sostuvo respecto de la imagen de Cristina. "Hay que dejar que la Justicia actúe". A José López, no obstante, lo calificó de "corrupto".





"El poder marea siempre", dijo en otro tramo de la charla e hizo una autocrítica de que Scioli haya sido el candidato de Cristina para competir con MAcri en las elecciones presidenciales de 2015.





. Me costaba mucho dormir solo. Sino me angustiaba muchísimo", reconoció.