José María Muscari, víctima de un robo en su casa: "Revolvieron pero no se llevaron nada significativo"

AYER ENTRARON A MI CASA MIENTRAS ESTABA FESTEJANDO MI CUMPLEAÑOS EN OTRO LUGAR POR SUERTE NO SUCEDIÓ NADA GRAVE TENGO ALARMA NO PUDIERON ROBAR LA POLICIA LLEGÓ ENSEGUIDA GRACIAS X LA PREOCUPACIÓN A TODOS ES LAMENTABLE LA INSEGURIDAD PERO NADA OPACA LA FELICIDAD QUE VIVI AYER

Cumplí años y me declararon en la Legislatura Personalidad Destacada. Estaba en mi festejo con familia, actores y elencos en un salón y me avisaron de mi sistema de alarma que entraron a mi casa. Revolvieron pero no se llevaron nada significativo".





"No quiero darle una trascendencia mayor porque viví un día único de felicidad y la inseguridad es cosa de todos los días, eso es habitual en la Argentina lamentablemente", finalizó.