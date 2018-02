José María Muscari: "Muchas veces ofrecen productos teatralmente muy endebles y con poco ensayo"

"Festejo la polémica. Al menos es una polémica teatral y no una frivolidad como muchas veces suele pasar. La tomo como parte del folclore de Carlos Paz. Creo que Bollywood es un espectáculo diferente a lo que se suele ver en Carlos Paz y eso generó un cimbronazo fuerte en la plaza que a veces es muy clásica y mi obra rompe esquemas".

"Creo que fuera de que cada uno puede tener su opinión y la respeto , todo el mundo se puso a opinar de Bollywood porque fue un verano tranquilo mediáticamente en donde el "tema" del verano fue mi obra y hablando de mi obra mucha gente logró una visibilidad que no tenían", agregó el dramaturgo.