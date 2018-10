José María Listorti y su video sobre el tarifazo del gas que enojó a la gente

Los tarifazos en las boletas de gas y la noticia de un adicional que pretendía compensar a las distribuidoras el dinero perdido por la devaluación del peso sacó a relucir el costado histriónico del conductor, quien utilizó una parodia para ridiculizar el proyecto que este miércoles quedó finalmente suspendido.

"Estoy un poquito preocupado porque recién me tocó el timbre el almacenero de enfrente de casa y me dijo que hace unos meses le había comprado 100 gramos de salchichón primavera y 100 gramos de queso de máquina", arranca el video.

Y sigue: "En ese momento se lo pagué en efectivo pero me vino con un planteo porque dice que cuando compré el queso y el salchichón, el dólar estaba a $20 y ahora está a $40, entonces como que le tengo que pagar la diferencia".

"Se puso como loco y llegamos a un arreglo: se lo voy a pagar en 24 cuotas con intereses, a mí me parece que me está cagando pero se lo voy a tener que pagar igual".

Si bien Listorti desató algunas risas, muchos usuarios se ofendieron porque se tomara en sorna un tema tan sensible y el animador regresó a las redes para calmar las aguas: "No puedo creer la cantidad de gente que se enojó por el video que hice sobre el aumento del gas. ¡ES HUMOR! ¡HUMOR! No lo tomen todo tan literal. No crean en teorías conspirativas que no existen", concluyó Josema.

Mirá!