José María Listorti reveló si el COVID-19 le dejó o no secuelas en sus pulmones

José María Listorti se hizo hoy una tomografía en sus pulmones tras haber tenido neumonía y estar internado por su contagio de COVID-19.

El animador reveló en su cuenta de Instagram el resultado del estudio.

"Después de 1 mes de estar internado por Neumonía provocada por COVID, hoy me hice una tomografía y mis pulmones están LIMPIOS! Sin secuelas!", expresó Listorti.

Recordemos que durante su internación, el animador del Nueve posteó este mensaje:

“Acá estamos. Una semana complicada. La fiebre subía y bajaba. Tuvieron q ponerme un poco de oxígeno. Por suerte ya hace más de 24 hs q no tengo fiebre. Muy bien atendido, con mucho cariño, con mucha vocación. Emocionado por los empleados de la salud. Por la dedicación y el amor q le ponen! Gracias a todos por los mensajes! Falta menos. CUÍDENSE. NO AFLOJEN! NO SUBESTIMEN AL VIRUS!”, comentó el humorista de 47 años.

José María siempre apeló a la responsabilidad social y les pidió a sus seguidores que no minimicen la pandemia. “No la subestimemos más a la enfermedad y no piensen que no les va a tocar”, remarcó.

