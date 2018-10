José María Listorti: "No soy ni K ni PRO, hago humor hace 25 años y en mis chistes no hay ninguna bajada política"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





José María Listorti dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com ante la repercusión y polémica que generó su video de humor en Instagram sobre el aumento retroactivo al gas que finalmente no se implementó por parte del Gobierno. dialogó en exclusiva conante la repercusión y polémica que generó su video de humor en Instagram sobre el aumento retroactivo al gas que finalmente no se implementó por parte del Gobierno.





Embed No puedo creer la cantidad de gente q se enojo por el vídeo q hice sobre el aumento del gas! ES HUMOR! HUMOR! No lo tomen todo tan literal. No crean en teorías conspirativas q no existen. — José Maria Listorti (@SoyListorti) 10 de octubre de 2018



"Lo único que a mí me duele es que socialmente estamos perdiendo el humor, que estemos pensando todo el tiempo que detrás de un chiste hay una bajada política, que hay un sobre... No, no hay nada de eso", comentó el conductor de "Hay que ver", El Nueve, en exclusiva.





"Hace 25 años que hago humor e hice humor en VideoMatch y ShowMatch con todos los gobiernos. No es que ahora me desperté y estoy haciendo humor, siempre hicimos humor político", fundamentó Listorti. fundamentó









Y contó: "Yo no sé porqué ahora están tan agresivos si yo no estoy haciendo una bajada de línea política, estoy haciendo un chiste, humor. Lo que me duele es que están buscando el trasfondo político o que me mandó alguien, nada de eso. Lo hice en mi casa con el celular, no hay mucho que buscar en donde no hay nada".









"No soy ni K ni PRO, yo hago humor y hace 25 años que lo hago. Bueno, malo, te puede causar gracia o parecer una boludez, pero no hay un trasfondo político. Basta con ver lo que hice en mi carrera y siempre lo hice, no es de ahora", enfatizó el conductor.







"Lo que pasa es que en tele lo hago menos porque Marcelo está con el Bailando y yo conduzco un programa de espectáculos, por eso el humor lo transfiero a Instagram. Antes lo hacia en la tele. Pero buscarle que estoy haciendo una bajada de línea política es totalmente alejado de la realidad".





"Yo lo que quiero es que la gente que vea el video se divierta, nada más, no hay nada político. Siempre intenté entretener y divertir desde el 93 que hago televisión. Aparte, humor político hubo toda la vida. ¿Ahora no se puede hacer humor político o hacer un chiste? Si lo hice toda la vida", cerró José María.