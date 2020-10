José María Listorti, internado con neumonía por el coronavirus

José María Listorti está internado en el sanatorio Los Arcos con un cuadro de neumonía provocado por el coronavirus.

El propio conductor del Nueve, que venía contando sus síntomas de la enfermedad, confirmó la noticia este lunes desde Instagram.

"Estoy internado. Estoy con neumonía provocada por el Covid. Me siento bastante bien. Excelentemente atendido. POR FAVOR CUÍDENSE. No nos relajemos", indicó.

Luego, Listorti grabó un video donde explicó que el sábado por la noche y domingo se comenzó a sentir mal y ante la consulta a su médico, le recomendó que visite la clínica.

"Hicimos estudios y análisis de sangre y medio que tengo una neumonía. No me agito, no estoy cansado y ahora me bajó la fiebre", comentó.

"Cuídense mucho más que nunca, no subestimemos la enfermedad", agregó.

