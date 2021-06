José María Listorti: "Me encantaría ver a Tinelli y Susana recorriendo las góndolas del supermercado buscando un precio"

Este miércoles 23 de junio llega "Súper Súper" a las tardes de El Nueve. José María Listorti conducirá este nuevo programa de entretenimientos donde un estudio se transforma en un gran supermercado.

Diariamente dos equipos se enfrentarán sorteando distintos desafíos, poniendo a prueba su velocidad, astucia e inteligencia. En cada emisión, los y las participantes que resulten ganadores, se llevaran una orden de compra de 25 mil pesos.

La dinámica de Súper Súper propone que los concursantes jueguen en cada desafío con el propósito de ir sumando tiempo. La meta final es gastarlo llenando el changuito con los productos de las góndolas. El equipo que obtenga la compra más costosa, gana el juego y se lleva la misma.

"Súper Súper" tendrá su formato diario de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 hs y una emisión especial de famosos los sábados por la noche. Y en diálogo con PrimiciasYa.com, José María Listorti reveló que le gustaría tener a Marcelo Tinelli y a Susana Giménez compitiendo en su nuevo programa.

- ¿Cómo te sentís ante este nuevo desafío?

Estoy muy contento, hace mucho que quería hacer entretenimientos. Estoy muy contento, hace mucho que quería hacer entretenimientos. Estaba muy abocado al espectáculo y al magazine como hace 14 años años entre Este es el show y Hay que ver. Es un emprendimiento que yo vengo rompiendo con El Chato, Con Fede Hoppe y Marcelo Tinelli en hacer un programa en un supermercado con un montón de juegos, y tanto insistir me dieron pelota y acá estamos. Ya grabamos un par de programas y ensayamos mucho porque es complicada la dinámica. Está buenísimo y el canal armó una escenografía espectacular de un supermercado, y estoy muy entusiasmado.

- ¿Vas a extrañar "Hay que ver" y tu compañera de tantos años, Denise Dumas?

Obvio voy a extrañar Hay que ver, a Denis... Uno ahí como conductor hacía espectáculos y actualidad también, se escuchaban opiniones, también te comes unas cuantas puteadas porque en este país cuando vos pensás distinto del otro no lo aceptan y te putean. Yo disfruté mucho hacer ese programa pero tenía muchas ganas ahora de hacer entretenimientos.

-¿Sos de ir al supermercado?

A mí me encanta ir al supermercado, antes de la pandemia íbamos muy seguidos y nos quedábamos a comer por ahí en el patio de comidas. Ahora con la pandemia vamos más al chino de cerca de casa. Pero ir al shopping y al supermercado me fascina.

- Y cómo te llevas con los precios...

Si hay algo que no retengo son los precios. No retengo chistes, no retengo jugadores de fútbol... Y soy el típico tarado que veo la oferta del 3x2 y agarro aunque no lo necesite. Después Moni me dice 'para qué compraste eso' y le dijo que estaba en oferta.

-¿Irá Marcelo Tinelli al especial famosos de "Súper Súper"?

Iremos de lunes a viernes de 16 a 17.30 y los sábados a la noche tendremos un especial famosos. Y no creo que venga Tinelli por cuestiones de contrato, tampoco creo que quiera. Pero me encantaría tener a Tinelli y a Susana corriendo por las góndolas buscando un precio. Me muero, medimos 90 puntos de rating ahí.

