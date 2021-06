José María Listorti se despidió de "Hay que ver": "No quería llorar"

José María Listorti se despidió el jueves del ciclo "Hay que ver" ya que estará en otro proyecto del mismo canal, El Nueve.

Tras tres años, el conductor se despidió del ciclo que animó con Denise Dumas y se mostró emocionado.

"Es el último programa que estoy con ustedes. Mis compañeros ya lo saben... Ay! No quería llorar", comenzó el conductor.

"Qué despedida si estamos todo el tiempo. Yo me despedí de Denise 14 veces. Tengo que ponerme de lleno en otro proyecto del canal que me tiene muy ilusionado", agregó.

Y siguió: "Aprendí mucho de ustedes, me llevo grandes recuerdos, me hubiera gustado que nos juntemos a comer, a divertirnos más, pero la pandemia no lo dejó".

"Los programas empiezan y terminan. Algunos duran 50 años como el de Mirtha, algunos una semana. El viernes que viene será el último programa pero yo me despido hoy", cerró conmovido.

