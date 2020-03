José María Listorti en cuarentena junto a su familia: "Nos acogemos a la nueva normativa "

José María Listorti grabó un video en donde explicó que se encuentra junto a su familia en cuarentena por el Coronavirus ya que regresó el 1 de marzo de Estados Unidos.

"A raíz de la nueva disposición de ayer donde dice que todas las personas que en los últimos 15 días llegaron de USA tienen que permanecer en cuarentena, mi familia y yo nos auto aislamos para cumplirla!", explicó el conductor de "Hay que ver", El Nueve.

"Mi familia y yo estamos en cuarentena. Quédense tranquilos, no tuvimos nada, nunca tuvimos síntomas, ni fiebre ni dolor de garganta", indicó Listorti, quien volverá al trabajo el próximo lunes.

"Simplemente nos acogemos a la nueva normativa que todas las personas que volvieron de Estados Unidos tienen que estar 14 días en cuarentena", amplió.

Y cerró: "Vinimos el 1 de marzo de Estados Unidos y los 14 días se cumplirían el próximo lunes. Mis hijos no van a ir al colegio ni mi mujer y yo a trabajar. No lo hicimos antes porque no existía esta normativa".