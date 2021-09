José Luis Gioia: "El hijo de mi amiga piensa que fui culpable de esa muerte de su mamá"

José Luis Gioia es alegría. Es uno de los actores más graciosos del país y su carrera pasó por varios momentos que lo llevaron a consagrarse tanto en drama como en el humor.

Nadie imaginó hoy que una pregunta del Verdadero o Falso de A la Tarde, el ciclo de Karina Mazzocco por América Tv, iba a derivar en una respuesta tan profunda.

Karina le preguntó a José Luis Gioia si era cierto que "odiaba la ciudad de Bariloche". Pero él contestó: "Es falso, la amo".

Y de inmediato se metió en su reciente historia con el COVID-19 y la muerte de su amiga: "Amo Bariloche. Amo Bariloche pero ahora no estoy muy bien con Bariloche. Estoy pasando un momento muy malo porque falleció mi amiga con la cual yo paro siempre en la casa de ellos, esquiábamos juntos todos los mediodías, yo esquío hace 26 años. Y ahora tuve una comunicación con el hijo y piensa que fui culpable de esa muerte. Ella falleció de COVID".

Y agregó: "Me culpa a mí porque yo pasé por ahí, volví de Bariloche, en ese momento cuando tomaba el avión tuve el primer síntoma de COVID, falta de olfato. Llorábamos los dos, el hijo me consolaba a mí. Pero pasó el tiempo, lo llamo y no me atendía. Le escribí y me dijo que no me atendía porque le hacía mal, porque tenía una sensación rara y fea al hablar conmigo. Le pregunté si pensaba que yo era culpable y no me contestó más".

José Luis Gioia enfatizó que él sabe dónde se contagiaron: "Fue en un asado al que fuimos los dos. Yo estaba lejos. Pero ella estuvo en varias situaciones hablando con gente muy cerca. Yo creo que nos contagiamos ahí".