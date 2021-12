José Luis Gioia, durísimo contra el jurado de MasterChef: “Qué hagan monólogos, yo los voy a calificar”

Uno de los primeros eliminados de la actual edición de MasterChef Celebrity fue el actor y comediante José Luis Gioia que pasadas varias semanas de su escueta participación en el reality, no quedó muy conforme con cómo lo trataron según le contó a Andrea Falcone en Jubilados TV (domingos, 9:00 por América).

“Fue hermoso hacer MasterChef, a parte yo siempre fui primero en todo, fui el primer eliminado”, arrancó con humor su relato que dejó de lado cuando la conductora le recordó su encontronazo con Analía Franchín.

“Estuve en un programa de Florencia Peña con ella sentada al lado y no tuve ningún altercado ni nada. Simplemente me dijo que yo era un soberbio”, comentó. "La gente saca eso de contexto, que ella me agredió. No, no me agredió. Si a ella le parece que yo porque no hice tutoriales y no me preparé, (hace un gesto de “no sé”) eso fue lo que dijo ella”, relato en parte con un tono burlón.

Gioia recordó la crítica que le hizo la panelista “Hay gente que se muere por estar en MasterChef y a vos que te invitaron ni siquiera te preparaste, eso demuestra soberbia, sos un soberbio”, fueron los dichos de Franchín. “No le quise contestar porque sería agresivo, porque si yo lo hiciese con la misma ironía y de la misma forma que lo hizo ella, la miraría y le diría que si fuera soberbio no estaría sentado al lado tuyo. Eso fue nada más, la única vez que la vi en mi vida”, dijo el actor.

“Ella habló de las milanesas, se puso a hacer milanesas porque estuvo en el programa dónde a mí me eliminaron, que había que hacer milanesas ¿cuál es la soberbia mía?, ¿Por qué no soy un gran cocinero?", relataba Gioia ya visiblemente molesto y agregó: “Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres del jurado (a un escenario) a hacer monólogos al lado mío, yo los voy a calificar a ver qué tal son los monólogos de cada uno”, los fulminó.

Lo cierto que no fue el único disgusto que el programa le ocasionó a Gioia. El comediante también sacó a relucir su relación con el jurado dentro del reality. “Era la segunda vez que me decían soberbio, porque me lo había dicho Germán (Martitegui), el chef. Porque no le había hecho caso en algo que me dijo ponele tal cosa o hacé tal cosa y como no lo hice me dijo. ´No sé si fue distracción o soberbia´ y yo lo mire y le dije que no soy soberbio. A parte ¿soberbio?, ¿soberbio de qué? , ¿De dónde va a salir mi soberbia? Soy un tipo que viene de una familia extremadamente humilde, me críe humilde, sigo teniendo mi familia muy humilde”, cerró.

La promesa incumplida del Chato Prada

José Luis también reconoció que le hubiera encantado ir al Cantando por un sueño, pero que, pese a que le prometieron un lugar, desde la producción de Marcelo Tinelli nunca le cumplieron lo acordado.

“Me hubiese encantado estar en el Cantando”, dice Gioia. “El Chato Prada me dice ´¿Te hubiese gustado?, el año que viene entrás´. Nunca me llamó”, confesó.

“Nos encontramos siempre o nos hemos hablado por teléfono muchas veces y así con el Chato… me hubiese gustado estar en el Cantando”, cerró desesperanzado el humorista.