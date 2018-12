Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Estoy viviendo esto (la candidatura) con mucha responsabilidad. Lo que veo es que hay una gran desconfianza en la gente. Macri ha sido un gran desencanto para la gente, hay que volver a las ideas que han hecho poner de pie a países como el nuestro en el pasado. El mío es un espacio para el sentido común", comenzó "el profesor".

"La idea es que vuelvan a nacer ideas que yo represento y que vengo hablando en mi ejercicio profesional. No es ningún invento, Argentina tiene que hacer otra cosa e imitar el crecimiento de Australia o Nueva Zelanda en los últimos 50 años o de Chile o Perú más contemporáneo. Hay que cambiar de a poco pero ciento por ciento, del día a la noche, dar un giro de 180 grados", argumentó Espert. argumentó

Y sobre el espacio que le dio Fantino en el programa comentó: "Estoy muy agradecido a la vida a muchísimas personas del medio. Alejandro, por ejemplo, me impresionó por su generosidad, es una de las personas más generosas que conozco. Tengo una gran admiración por él, como pocos en particular, por el espacio que me dio para presentar mi libro. No hemos hablado sobre mi candidatura en lo personal, sí hemos hablado en el programa sobre el contenido del libro y yo pienso exactamente lo mismo de lo que está en el libro o lo que digo en on o en off. La diferencia del político tradicional y yo es que digo exactamente lo mismo en todos lados. Escribí lo mismo que pienso en mi libro (La Argentina devorada)".

Y sobre sus críticas al actual Gobierno, explicó: "Yo soy auténticamente anti sistema. Cuando estaba Menem me decían zurdo, con los Kirchner destituyente, y ahora con Cambiemos algunos me dicen Kichernista. Yo soy anti sistema de lo que veo que empobrece al país y la gente y es parte del juego recibir esos comentarios".