José Luis Clerc tras el violento asalto: "Me pegaron mucho, me dieron duro y parejo"

"Mi hija está muy mal, estamos todos muy mal, sorprendidos que esto pase a una cuadra y media de la Quinta de Olivos. Me llamaron todos los políticos", dijo "Batata" en charla con "Buenos Días América".

clerc.jpg





"Me pegaron mucho, un culatazo en la cabeza, me dieron duro y parejo, pero lo que más me preocupaba era las dos chicas que estaban", amplió el ex tenista.





"En un momento me dijeron 'nos llevamos a tu hija'. Nunca jamás pensé que podía pasar por acá, aunque me acuerdo que apenas nos mudamos acá ataron a una persona de una editorial", finalizó.

