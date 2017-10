Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





José "Gaucho" Hernández anunció esta mañana su salida del noticiero que conduce Ari Paluch por A24 luego del escándalo que envuelve al conductor, acusado de acoso sexual por la microfonista Ariana Charrúa. anunció esta mañana su salida del noticiero que conduceporluego del escándalo que envuelve al conductor, acusado de acoso sexual por la microfonista





Embed Acabo de renunciar al programa de Paluch. Mi solidaridad y respeto con Ariana. Excelente compañera — jose g hernandez (@gauchohernandez) 23 de octubre de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el especialista en policiales quien fundamentó su decisión: "Yo no lo conozco a Ari Paluch más que el tiempo que empezó a trabajar en A24 con mi participación en policiales, cosa que me parecía importante por su trayectoria. Pero no me imaginaba esto". se contactó en exclusiva con el especialista en policiales quien fundamentó su decisión:



"Yo no lo vi porque justo estaba de vacaciones pero sí conozco a Ariana, hace 20 años estoy en el canal, sé quién es, es una persona de bien y muy bonita. Realmente me indigna. Antes de profesional soy padre de dos mujeres y te imaginas que si alguna de mis hijas le pasa esto, se llame Ari Paluch o se llame como se llame, yo reaccionaría de otra manera".





"Me puse en lugar de hombre primero y después en lugar de profesional. No puedo trabajar con una persona así. Sabía lo de Federica (Guibelalde) y la conocía cuando estudiábamos. Y me llamó la atención porque fue hace quince años. Eso había pasado, era un rumor, y ahora pasa esto", agregó el Gaucho.





"Yo no podía trabajar con una persona así. Lo más importante no es el profesional, es la persona, y por eso decidí renunciar al programa. Ya lo comuniqué. No puedo admitir trabajar yo con una persona así, es sencillo", cerró el periodista.