Jorgito Moliniers le retruca a Marcelo Tinelli: "Yo no renuncié"

Tras el manifiesto fastidio de Marcelo Tinelli en la noche del martes por la ausencia de Jorgito Moliniers en ShowMatch al saber que había estado en otro programa del canal (en el , el bailarín le respondió tajante y le puso los puntos al cabezón en diálogo con PrimiciasYa.com.

Ante la consulta de si estaba al tanto de los dichos del conductor de La Academia el martes por la noche, al ver llegar a la pista de baile a Luciana Salazar con otro compañero de baile y ver las imágenes de su participación en el ciclo de Guido Kaczka, Moliniers aseguró que vio el programa porque banca a su equipo, al tiempo que aclaró "Yo no estoy enojado con nadie, yo no renuncié. Acá hay una lesión de por medio que creo que todos están posando por alto". Asimismo agregó que "El médico me recetó 15 días de no hacer fuerza, ni forzar el músculo".

En tanto, se encargó de dejar claro que "Al programa de Guido yo fui invitado a jugar. Fui de jurado, pero no bailé. Estuve de jurado en un segmento de canto, y en un momento viene una señora y me saca a bailar, y hago unos pasitos de cumbia".

Pero también deslizó una posible jugada en su contra por parte de ShowMatch, al disparar "Viste que cuando el plan es llevarlo a matar al pibe, empiezan a agarrarse de todas estas cosas. También se agarraron de que fui a ver a Celeste Muriega a Sex, entonces también pasaron esa foto".

Pero volviendo al tema de su lesión, Moliniers recalcó que no precisa estar en cama por lesión muscular, "lo que tengo que hacer es no forzar el músculo, como hacía en los ensayos que son de alto rendimiento. Porque aunque Luciana es chiquita, el esfuerzo de subir su cuerpo unas 32 veces durante el ensayo, eso es lo que no puedo hacer".

Con respecto a la reacción de Tinelli, confió que no cree que esté enojado con él. "Seguramente estaba confundido porque como todos empiezan a tirar para lo malo, pero no lo sentí enojado" afirmó.