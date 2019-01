PrimiciasYa.com y contó sus sensanciones al enterarse por las redes sociales que este año no iba a estar en el "BAR" del "Bailando". Lourdes Sánchez seguirá y quien tampoco continuará este año es Mariela Anchipi. Jorgito Moliniers dialogó en exclusiva cony contó sus sensanciones al enterarse por las redes sociales que este año no iba a estar en eldeseguirá y quien tampoco continuará este año es

"Me enteré de eso por las redes sociales. Yo estoy sumamente agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar en la empresa y tengo la mejor con ellos y ellos conmigo", explicó el bailarín paraguayo.

"Me parece que la producción siempre toma la decisión correcta y de acuerdo a lo que el programa necesita. Tal vez se necesitan nuevas caras y está perfecto", añadió.





Y aseguró: "Yo estoy feliz. La gente tal vez espera que yo me enoje y yo no me enojé para nada, al contrario, estoy súper agradecido".





"El año pasado fue un desafío estar en ese lugar, es muy difícil pero lo tomé con mucha tranquilidad. Este año a esperar nuevos desafíos", finalizó Jorgito.