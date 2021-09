Jorgito Moliniers enfrentó los rumores de pelea con Luciana Salazar

Según reveló el miércoles Cinthia Fernández en LAM, El Trece, hay una interna furiosa entre el bailarín Jorgito Moliniers y la modelo Luciana Salazar por sus pocas ganas de comprometerse con el certamen La Academia.

“Resulta ser que a Luciana no le gusta ensayar, no está yendo a todos los ensayos y el temita viene con su compañero de baile. Jorgito Moliniers no la banca más. Hay audios de él quejándose con la producción porque dice que quiere irse, que no la aguanta más”, aseguró la panelista del programa que conduce Ángel de Brito.

Y contó además que la coach del grupo, Majo de la Iglesia, también estaría cansada del poco compromiso de la rubia con el certamen.

“Y la coach también adhiere, quieren renunciar, dicen que no aguantan más la situación, que se queja todo el tiempo y cuando le ponen mala nota no quiere preparar el duelo”, remató Cinthia Fernández, quien está enemistada hace tiempo con Salazar.

En este contexto, PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Jorgito Moliniers, quien aclaró: "No tenemos ningún conflicto como por ahí se habló. Con Luciana soy amigo y la conozco porque ya bailé con ella y tenemos una súper linda".

"Como en todas las parejas pasan a esta instancia del certamen, con el cansancio y estrés que manejamos, todos en algún momento hicimos como un cortocircuito pero nada que no lo hayamos podidos resolver en grupo", explicó el bailarín.

Y remarcó: "Tuvimos diferencias, no conflictos. En música, en vestuario, en qué hacer o no... Más que eso no. No hay conflicto personal, nadie con nadie".

"Este año fue muy particular sumado a las cosas personales de cada uno. En al ámbito que nos manejamos contadas exageradas o sacadas de contexto deriva en esta tipo de informaciones que no. Estoy súper bien con Luciana, no tenemos ningún conflicto entre los tres, incluyendo la coach", siguió Moliniers.

Y cerró: "Sentimos que estamos laburando bajo un poco de presión por el ritmo que va el certamen y los tiempos y hemos tenido cambio de opiniones pero nada que no hayamos podido solucionarlo en el grupo".