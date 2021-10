Jorgito Moliniers, dolido con Luciana Salazar: "Sabemos que esto es un juego, pero genera mucho dolor"

Jorgito Moliniers y Luciana Salazar protagonizaron un sorpresivo escándalo que terminó con la renuncia del bailarín a La Academia 2021 (El Trece).

En una nota con Intrusos, el bailarín habló de la polémica y señaló: “Yo sé que esto es parte de un show, pero no es la que más me gusta ni en la que me siento más cómodo”.

Consultado por las palabras de Marcelo Tinelli, que en broma lo tildó de traidor, Moliniers indicó: “Yo a él lo adoro. Tengo una debilidad porque para mí fue siempre muy bondadoso y me brindó espacio para expresarme. Tengo buena onda con él. Me sorprendió porque fue siempre cálido”.

Luego intentó correr el foco del problema y confesó que se retiró de La Academia 2021 por miedo a lesionarse: “Veníamos con un ritmo intenso y la lesión de Facu Mazzei nos dejó a todos en frío. En el medio, además, pasaron cosas…”. Sobre eso, y frente a la insistencia de los panelistas, profundizó: “De Luciana voy a decir que no pasa nada”.

“Uno no dimensiona o no entiende lo que genera el certamen. Nosotros sabemos que esto es un juego, pero genera mucho dolor”, puntualizó Moliniers que, si bien dejó en claro que sus códigos le impiden hablar de qué pasó exactamente con Luciana Salazar, sí aseguró que "no hubo una buena charla con el equipo".