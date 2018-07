La actriz, una de las figuras de la ficción, explicó en revista Gente por donde viene la atención del público a la historia: "Creo que el éxito de 100 días para enamorarse tiene que ver con reformular ciertas cuestiones. Estamos siguiendo reglas sobre la convivencia, el matrimonio, y cómo nos relacionamos sexualmente".

"¿Si me plantearía una pareja abierta? Lo que más duele de la bigamia es la mentira. A mí, separada (en 2016 le puso punto final a su historia de amor con Pablo García, con quien tiene a su hija Ámbar, de 8) y después de 18 años de estar casada, no me parece que el matrimonio sea algo normal", comentó Aruzzi.

Y tras ser indagada nuevamente por sus dichos sobre el matrimonio, Jorgelina reafirmó su postura: "Ni convivir con alguien. No me parece que sea orgánico del ser humano. Creo que el deseo va mutando. Tener que declararse fiel 'hasta que la muerte nos separe' es algo a lo que el cuerpo no responde. Si querés tener dos matrimonios y no hay mentira, ¡genial! La pareja te empareja con el otro... ¡y yo prefiero no emparejarme! Por eso ahora estoy sola, y muy bien".