Jorge Zonzini: "La maquinaria delictiva de los Youtubers sería imposible sin la complicidad de Youtube"

A pocos días del escándalo protagonizado por el Youtuber uruguayo Yao Cabrera y el equipo de influencers de sus canales de Youtube WIFI/VIRAL y que finalizara con el allanamiento y la detención de los mismos por parte de la Prefectura Naval y posterior expulsión del Barrio San Marcos de Maschwitz el manager de medios, Jorge Zonzini, nos cuenta desde cuando y porque visibiliza las sugestivas acciones de los Youtubers que, con la excusa de realizar contenidos de entretenimiento infantil, defraudan a los niños y adolescentes vulnerables en desmedro de las billeteras de sus desprevenidos padres. Cabe recordar, para los que no conocen el mundillo de los Youtubers e Influencers que VIRAL y WiFI son un grupo especializado en captación de niños y adolescentes con supuestos contenido infantiles en las redes sociales conformado por el líder uruguayo Yao Cabrera y asociados reconocidos como Javier Ayul, Fabri Lemus, Kevin Macri, Juanpa Barbot, Luli Mieri, Androslb, Candela Diaz, Ricardo Monzón, Diego Llamazares, Viví Casaman, Elías Joffre, Nordeltus, Ulises Magic, Matias Cabrera (hermano de Yao), Pato Viral, Joel Castro, Mati Pellejero, Nathan Castro, Sasha Ferro, Gonzalo Goette, Natan Bianco, Little Biltch, Geraldine Escobar, Daisy Martinez, Rosina Valiente, Iru Cabrera, Kiara Acosta, Maipe, Alan Sanchez y Tomas Oviedo, entre otros y a los que los medios reflejaron a muchos de ellos el pasado miércoles 2 de diciembre al ser allanados y detenidos por un operativo conjunto de los Juzgados Federal N°1 de San Isidro a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado (ex esposa del Fiscal Nisman) y del Juzgado Federal de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay en el “Barrio San Marcos” de la localidad de Ingeniero Maschwitz. Una vez más y tras el allanamiento y detención de los polémicos youtubers el manager de medios Jorge Zonzini, quién ya había logrado con anterioridad visibilizar maniobras similares en desmedro de niños vulnerables y lograr la detención del recordado “Hacker de los Famosos” Emanuel Camus Ioselli (se encuentra preso por “Extorsión, Corrupción de Menores y Trata de Personas”), ahora, presentó en sus redes las inéditas imágenes del ataque que Yao Cabrera, Kevin Macri y Nathan Castro efectuaron contra un vecino que los denunció por la invasión de propiedades privadas del barrio y que encuadrarían en la modalidad ”escruche”. Dicha causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado bajo la causa N° 17706/2010 caratulada “Cabrera Marcos Ernesto (Yao) y otros S/Lesiones Agravadas”.

Jorge Zonzini, que comenzó a poner el foco en estos personajes nocivos seguidos por seis millones de niños y adolescentes de entre cinco y catorce años de edad ya hace tres años, sostiene que: "Sin la complicidad de Youtube Argentina y sus partnes asociadas a estos grupos integrados por gente sin ningún tipo de formación académica, abogados inescrupulosos, expertos en marketing digital y neurolinguistica, sponsors, etc. y con el solo fin de llenar sus alcancías sin cuidar las contenidos nocivos dirigidos a público infantojuvenil sería imposible de lograr". En el caso particular de Zonzini todo se inició cuando vio a sus propio hijo menor de edad en un video viral con más de dos millones de vistas donde los muchachos de Yao Cabrera les enseñaban en la puerta del Colegia Carlos Pellegrini sobre los "Desvíos Sexuales" o prácticas adultas poco conservadoras.

Fue allí que al realizar su denuncia por "Corrupción de menores, Parafilia y Grooming" se encontró con una importante serie de causas conexas contra los youtubers por "Abuso Sexual, Estafas reiteradas, Amenazas coactivas, Trata laboral, etc."

El manager de Medios sostuvo: “Los hombres y mujeres de medios debemos arbitrar todas las medidas para proteger la integridad física y psicológica de nuestros niños y adolescentes de las conductas inescrupulosas de estas estructuras nocivas , sobre todo, si se trata de un grupo conformado por infradotados e ignorantes como estos. La velocidad y el vértigo que imponen las redes sociales hacen que estos personajes siniestros con la complicidad de Youtube y sus partners lleguen a los niños antes que sus docentes en las escuelas, que sus padres en los hogares y que los psicólogos en sus sesiones por lo que logran daños psíquicos, emocionales y morales en ellos que luego son irreparables”. Asimismo y según trascendió en fuentes judiciales, a los juzgados actuantes, se habría sumado un Juzgado Federal en lo Penal y Económico por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Se investiga si partners rusas compran con dólares y en efectivo contenido mórbido para millones de supuestos seguidores que no existen pero dichas cuentas sirven para blanquear venta de publicidades que en realidad se traduciría en lavado de activos.

Por último cabe destacar que ante la vidibilidad de las maniobras de Yao Cabrera y su WIFI Team y posterior detención, ahora, debieron mutar de esas ostentosas casas con que seducían a los niños a una oficinas en la calle El Salvador 5707 del barrio de Palermo donde opera una modesta empresa dedicada al cowork y alquiler de oficinas y despachos por hora.