Jorge Zonzini habló de su hijo apuñalado: "Hay un malestar social y un gran resentimiento"

El actor Gianluca Zonzini, hijo del reconocido mánager Jorge Zonzini, fue abordado por delincuentes en la noche de Navidad mientras se dirigía a cenar junto a su familia.

En la zona de Colegiales, el muchacho fue abordado junto al fotógrafo Tomás Wurschmidt por dos motochorros que en pleno intento de robo lo apuñalaron con una "faca tumbera", según relató Gianluca.

Luego de ser atendido por la herida sufrida en la zona lumbar, Zonzini realizó la respectiva denuncia ante la Policía, aunque de entrada no se la quisieron tomar porque no había llevado a su hijo.

"Definitivamente Gianluca zafó, tiene una herida profunda lumbar muy sangrante, más una herida cortante más superficial en el abdomen. Le indicaron 36 horas de reposo y le hicieron varios puntos de sutura. La fiscalía se comunicó, la gente de la Ciudad también, la preocupación es analizar por qué no llegó ni la ambulancia ni la policía con la llamada al 911. Llegué antes yo y lo llevé al hospital más cercano, el Pirovano. También la pregunta es por qué no se dio parte a la policía si se hicieron las curaciones y vieron las heridas. Y por qué la comisaría 47 no me quiso tomar la denuncia inicialmente porque no estaba con mi hijo lastimado. Lo que me hace pensar en una real zona liberada", le contó Jorge Zonzini a Primiciasya.com. gianluca zonzini Gianluca es actor desde muy chico y con formación actoral muy importante. Comprometido con la sociedad y con las cuestiones sociales, ha trabajado en el mundo under con obras de fuerte contenido.

Formó parte de Diarios del odio, Malviaje y La Mujer Barbuda, tres piezas teatrales que hacen una fuerte crítica a la sociedad y ponderan valores como la diversidad. gianluca zonzini Su padre agregó sobre el hecho vivido en Navidad: "Está claro que hay un malestar social, un gran resentimiento, una lucha del todo contra todos, más allá de que se quiera instalar que hay cuestionamientos orquestados, y la verdad es que lo más preocupante que Gianluca es un actor formado desde muy pequeño, que siempre ha tenido tendencias a obras profundas, en un circuito under, más bien de perfil bajo donde todas las obras han ido por el lado de la inclusión, las problemáticas de la discriminación, el racismo, como es el caso de "Diarios del odio" que es una obra escrita en base a distintos lectores de los diarios Nación y Clarín donde ponen todo su odio en hablar de sus semejantes de manera espantosa. "O La mujer barbuda" que habla de una piba con las complicaciones de la discriminación y diversidad. "Malviaje" que es la historia de un pibe que la única vez que logra que su padre lo mire es para putearlo porque decidió tener otra diversidad sexual. Gianluca es un pibe que ha sido un lírico, un romántico, que ha hecho recitales de poesías, que va siempre por el lado del amor, quienes han tomado la decisión de ir a apalearlo, inclusive con un intento de homicidio, clavándote una faca por la espalda, no tienen la capacidad de entender que fueron a agredir a la persona equivocada".

Y cerró: "No tenía mucho más para darle que solo ese sentimiento de abrazar a los que menos tienen. Nosotros no prejuzgamos, tenemos una tendencia bastante humanista y entendemos que en cada caso que una persona llega a tener un acto así tiene causas que no estamos en condiciones de juzgar. Hemos pasado una bellísima noche buena y una espantosa navidad. Pensar en una feliz navidad con este tipo de hechos y una calle realmente atormentada, no poder pasar una fiesta de comunión, de respeto, de todos los términos cristianos, en paz, por estos hechos. Soy un poco pesimista por todo esto".