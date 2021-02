Jorge "Roña" Castro: "Visité a Monzón en la cárcel y lo puteé de lejos"

El exboxeador Jorge "Roña" Castro fue entrevistado por Jey Mammon, en su célebre programa “Los Mammones”, y habló sobre su visita a Monzón en la cárcel.

Fiel a su estilo, el humorista consiguió sacarle a Castro una insólita experiencia que dejó a todos sorprendidos. Tras realizar un repaso por la carrera del ex “Gran Hermano”, Jey le preguntó por su relación con el resto de boxeadores, entre ellos Monzón.

Una vez que Roña aseguró que lo conocía, el conductor encontró el momento perfecto para introducir el tema en el que quería indagar. “¿A Monzón lo fuiste a visitar a la cárcel?”, consulto, a lo que Castro asintió.

Acto seguido, Mammon le pidió que le contara del encuentro. Para comenzar, Roña explicó que cuando era pequeño se acercó al deportista y lo sacó enseguida de mala manera, pero que después de grande sí fue a visitarlo.

“Un día llamó a un boxeador. Creo que llamó a Ramón Jara a pelear a Puerto Madryn, y yo claro, pendejo. Le digo ‘Carlooos’ pero pendejo de mier..., me dijo de todo, desde hijo de..., rajá de acá. Me sacó re c** y yo desde la puerta le decía: ‘algún día voy a ser como vos’ h* de mil”, describió “Roña”. Jey lo paró y lanzó: “¿Le dijiste ‘algún día voy a ser como vos’ y lo put...?”. “Sí, de lejos lo puteé”, contó el invitado.

“Fui a pelear a Junín y estaba preso ahí, lo fui a visitar”, detalló sobre su visita a la cárcel. Y agregó: “Le digo ‘Carlos, vos debés acordarte de mí’, y él me dijo ‘no, han pasado tantos años’”. Al recordarle “Locomotora” el incidente, Monzón asombrado lanzó: “¿Vos eras el negrito que me puteó?”. En ese momento, las risas inundaron el estudio. Tras estas declaraciones, “Roña” Castro continuó hablando de su carrera profesional y otros encuentros que tuvo con su oponente.

