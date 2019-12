Jorge Rial tras la visita de Riquelme: "No existe ni River ni Boca cuando nos gusta el fútbol"

Juan Román Riquelme pisó por primera vez el piso de "Intrusos" y fue entrevistado hoy por Jorge Rial y su equipo periodístico de América.

El conductor, fanático de River, compartió una foto con su nieto Francesco y el astro del fútbol que este domingo formará parte de la lista a vicepresidente segundo de la institución junto a Jorge Ameal y Mario Pergolini.

Román habló de su decisión de integrar esta lista y de hacerse cargo del fútbol de Boca, desde las inferiores hasta el fútbol femenino.

"Me reuní con el presidente que está hoy (Angelici) hace nueve meses. Los tres con los que me voy a postular querían que me hiciera cargo del fútbol, por lo que decidí reunirme", arrancó Román, quien contó que el Tano fue a la reunión junto a Cristian Gribaudo​.

Riquelme contó que le dijo que también iba a atender a los demás candidatos y que "los atendía primeros a ellos porque estaban al mando del club". Luego contó que tomó la decisión de ir con Ameal, por lo que ya no quiso reunirse con Angelici.

"Me sonó el teléfono y era el presidente de mi país. Me dijo que estaba preocupado por nuestro club. 'Tenés que sentarte con Daniel', me dijo, a lo que yo le respondí: 'Con Daniel no me siento'", aseguró que le respondió el ex jugador.

Con esa respuesta, Macri encontró una forma de recortar distancias. "Te mando a mi Daniel y vos mandame a tu Daniel (por Bolotnicoff, su representante)", aseguró el ídolo de Boca que fue la frase del presidente argentino. "Mi representante atiende a cualquiera. De ahí salen las reuniones de las que se hablan. Le dijo: 'Te toca ir a atenderlo vos a aquel porque me llamó el presidente del país'", contó.

En las inmediaciones de América se armó gran revuelo porque Román es una figura muy querida en el mundo del deporte.

