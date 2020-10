Jorge Rial sobre la viralización de unos mensajes pedófilos de La Faraona: "Es un espanto"

En las últimas horas, Martín Cirio se convirtió en trending topic tras viralizarse unos tuits del instagramer que decían lo siguiente: "Hacemos pasar a los chicos al frente, los desnudamos y les escribimos el cuerpo. Auspicia fundación Padre Grassi" "Dignísima mirando cómo chicos de 12 juegan al fútbol mientras me pajeo atrás de un árbol" y "Mataría a mi madre a escopetazas en cámara mientras me violo a un pibe con tal de volverme viral".

Y en "Intrusos" (América TV), Jorge Rial se mostró furioso al opinar sobre el tema y cargó duro contra La Faraona.

"Los instagramers hoy están en su peor momento. Está este impresentable de La Faraona que hace una oda a la pedofilia todo el tiempo. No de ahora, es viejísimo esto. Siempre le cantó odas a la pedofilia. Escribió 'estoy mirando desde la ventana un jardín de infantes'", comenzó diciendo el conductor.

LEER MÁS Graves acusaciones contra Martín Cirio, "La Farona", por pedofilia

"Nunca nadie hizo nada. Siguió laburando y lo convocaban. Una locura absoluta. No todos son así. Pero esta Faraona, sí. Un tipo nefasto, que no sé cómo no hay nadie que lo llame. Es pedofilia pura", agregó Rial.

"Es que a un pedófilo hay que patearle la cabeza. Igual los que se sientan con él, lo avalan eh. No creo en la inocencia de decir 'no sabía' porque hay publicaciones de él de hace dos o tres años. Los que se sientan con él, en algo comulgan", cerró Jorge.

LEER MÁS El Polaco, tras dar positivo de coronavirus: "Esto también pasará"