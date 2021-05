¿Jorge Rial se vacunó?: "Me mandaron la foto y tuve que..."

En las últimas horas, en las redes sociales, se viralizó una foto de un hombre esperando para vacunarse contra el COVID-19. Muchos usuarios lo encontraron parecido con el conductor Jorge Rial. Incluso, algunos aseguraron que el conductor había ido a un centro de vacunación.

Este martes, el conductor de "TV Nostra" se tomó con humor el asunto y aclaró que, aunque está anotado para recibir la vacuna, todavía no lo llamaron.

"Esta foto es real. Me llamó alguien del municipio de Pilar y me preguntan '¿cómo te trataron en el vacunatorio?'. Le digo 'no sé de qué me estás hablando'. Me responde 'hay una imagen tuya en un vacunatorio de Pilar'. Le expliqué 'ese no soy yo'", señaló.

El periodista reveló que le enviaron la foto en cuestión y se sorprendió por el enorme parecido con el sujeto de la imagen. "Me mandaron la foto y tuve que ampliarla... en un momento dudé de mí", comentó, entre risas. "Algunos de mis compañeros de acá, de TV Nostra, hasta me felicitaron. ¡Es un doble que tengo", agregó.

Por último, la figura de América TV le gustaría poder encontrar al su doble. "Si alguien lo conoce, me dice '¿quién es?'. Le mando un saludo. Lo deben joder todo el tiempo. Es igual que yo... hasta en la pelada, la posición que tiene... todo", cerró.

