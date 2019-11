Jorge Rial sobre la supuesta crisis con Romina Pereiro: "¿Cómo hacés para...?"

La semana pasada, la revista Pronto publicó una noticia sobre Jorge Rial y Romina Pereiro que daban cuenta de un posible distanciamiento nocturno ahora que van a mudarse a una casa más grande.

La publicación afirmó que dormirán en camas separadas ya que son una familia ensamblada y que por las hijas de ellas lo más conveniente era que estén cerca de la madre.

Sin embargo, el animador de "Intrusos" salió a desmentir el rumor en su programa de América. "Igual es loco salir a desmentir algo que no es verdad. A mí me pasó esta semana, en un montón de portales pusieron que me había separado, que me mudaba", expresó Jorge cuando hablaba del tema China Suárez y Benjamín Vicuña.

Y su panelista Marcela Tauro, le dijo: "Yo leí que dormían en habitaciones separadas".

"Nada, es todo mentira. Pero cómo hacés para desmentir algo que es mentira. Dormimos juntos", enfatizó Rial y echó por tierra el rumor.

La noticia de la mudanza de Pereiro y Rial surgió esta semana. Según se pudo saber, el principal motivo de esta decisión fue que las niñas de Romina dormían en la habitación de servicio, ya que Morena no les quiso dejar su cuarto a pesar de haberse mudado con Facundo y Francesco, dado que ella ocupa el lugar cada vez que vuelve a la casa familiar de su papá.