Jorge Rial, sorprendido por el afecto que recibió después de anunciar que deja "Intrusos" tras 20 años de conducción

Jorge Rial reapareció ayer en su programa "Intrusos" para anunciar que deja la conducción de ese envío para pasar al prime time de la emisora donde llevará adelante un ciclo llamado "TV Nostra" y se emitirá de 20 a 21.30.

Rial llevó adelante el programa de espectáculos en América durante 20 años. Ayer se despidió sin pensar que su salida iba a generar un revuelo importantísimo en su vida.

Por tal motivo, Jorge grabó un video en Instagram que publicó horas después de su regreso a la pantalla chica.

"Uno cree que se las sabe todas, en la vida y en el laburo, pero no es así. Me pasó hoy, cuando fui a Intrusos. Fue más que un programa de televisión. Fueron 20 años de convivir, de interactuar con ustedes, de haberme metido en su casa, de haber acompañado buenos momentos, malos momentos. De este lado uno no se da cuenta hasta que pasa esto", dijo.

Y añadió: "La cantidad de mensajes es impresionante. Yo estoy agradecido a ustedes. Intrusos fue y es gracias a ustedes. Hoy me cayó la ficha al aire cuando empecé a ver los mensajes. Ustedes construyeron mi carrera y mi vida".

"Voy a extrañar Intrusos. Nunca me voy a ir. Les agradezco a los que pasaron por Intrusos, a mis compañeros de ahora y de antes", agregó.

Y finalizó: "Ustedes hicieron que Intrusos fuera, creo, el programa más importante de la historia del espectáculo. Hay muy buenos, pero 20 años con esto... Me voy a un nuevo horizonte. Gracias, fueron muy generosos conmigo".