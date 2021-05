Jorge Rial reveló qué es lo que no se podrá ver en el reality de Pampita: "La pandemia le arruinó el..."

Embarazada de siete meses, Pampita vive un gran momento personal y profesional. La primera hija junto a Roberto García Moritán nacerá en julio y la conductora tiene varios proyectos en la mira.

Además de su participación como jurado de "La Academia", Pampita firmó con una productora internacional que, según contó ella, le abrirá las puertas a todo Latinoamérica al hacer un reality de su embarazo.

Y Jorge Rial reveló en "TV Nostra" que la producción de diez capítulos será rearmado porque no quieren sacar al aire detalles del baby shower porque podría dar “mala imagen”.

Recordemos que la modelo celebró este evento en un lujoso hotel con amigos y familiares a principios de abril, momento que causó muchas críticas hacia la conductora de "Pampita Online" por el contexto de pandemia en el que decidió hacer el festejo.

"La pandemia le arruinó el ‘baby shower’ porque ella quiso incorporarlo al programa y Viacom con los yanquis dijeron ‘vamos a dar una mala imagen’. ‘En una pandemia mundial vamos a estar haciendo un baby shower, dejate de joder Pampita’. Entonces decidieron que eso no fuera”, indicó Rial.

“Está todo complicado porque el embarazo está muy avanzado y todavía las grabaciones no empezaron. No se puede repetir. Está de siete meses, todos los seis meses antes no los podés volver a hacer. No podés filmar las primeras contracciones ni todo lo que ya pasó”, señaló el conductor.

