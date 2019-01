Jorge Rial reveló la declaración de la mujer de La Mole Moli: Violencia de género y un hijo extramatrimonial

Semanas atrás, Cristina Galiano "La Negra", denunció por violencia de género a su esposo, Fabio "La Mole" Moli y solicitó a la justicia una restricción perimetral de 300 metros.

Este lunes, en Intrusos, Jorge Rial reveló lo que la mujer declaró ante la Justicia y, aunque en un primer momento La Negra había minimizado la situación ante los medios, el contenido del documento es estremecedor.

"Pone fin a la relación de forma definitiva ya que manifiesta que fue víctima de maltratos físicos y psicológicos de parte de su pareja y que hace 14 años conocía una doble vida del que nació un hijo extramatrimonial", arrancó a contar Rial.

En el relato la mujer repasa los gritos, insultos y maltratos que soportó en la relación y detalló cómo fue la última pelea. Según declaró ante la Justicia, mientras discutían el ex deportista le propinaba golpes de puño en los brazos. "Le dada trompadas en los brazos, es muy duro, es muy fuerte. Es el relato de una mujer víctima y que pese a que no quiere hablar porque entendemos lo que está pasando, está la prueba de su denuncia. Es una situación grave", sostuvo el periodista.

"Había tomado la decisión de denunciarlo a Fabio porque durante 30 años recibió golpes y le avisó a sus hijos que denunciaría a su padre porque se cansó", sostuvo Viviana Pereyra, la mujer que acompañó a Galiano a hacer la denuncia.

Pero las cosas se complicaron. Mientras Pereyra dialogaba con Rial, la mujer de unos de los hijos de La Mole increpó al notero. "Que no se digan tantas mentiras. Estoy re podrida. Si no sos de la familia, no hables cosas que no sabés", gritó.

