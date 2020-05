Jorge Rial relató cómo fue el acoso que recibió por parte de una fan: "Me abrió la puerta del auto y dijo..."

Hoy en "Intrusos", Jorge Rial estaba tratando el tema de la caída de Susana Giménez y mostró el tweet que publicó la fan número uno de la diva, Lorna.

Tras leerlo y reconocer la fidelidad de la periodista y abogada con la diva argentina, Rial reveló que él sufrió una acoso por parte de una fan.

"Todos tendríamos que tener una Lorna, que te mire a la distancia, que no sea invasiva", dijo Jorge y luego compartió su anécdota en la puerta de la emisora América.

"Bueno yo tuve una (fan) con problemas psicológicos de verdad. Un día me manoteó la puerta del auto para entrar. Un día me paró acá (en el canal) y me dijo: 'Llevame a un hotel'. Y yo le dije una frase que no era verdad, en ese momento: 'Estoy felizmente casado'. Entiendan que había que mentir. En ese momento la frase fue mágica. Me defendí con lo peor que tenía, saqué la peor arma. Igual no sirvió de nada. Me corrió y quiso abrir la puerta con el auto en movimiento. La tuvieron que internar", expresó.

Por último, el conductor reveló: "Íbamos a comer a la esquina y se paraba atrás de los árboles y me miraba. Julián León y Ana Laura Guevara (productores) son testigos. Un día la policía actuó y terminó internada".

