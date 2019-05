Jorge Rial recordó cuando lo operaron de urgencia y le colocaron un stent: "Pensé que me moría"

"Intrusos" contó que se quedaba dormido en la radio (La Red AM 910) y antes de hacer su programa en El conductor decontó que se quedaba dormido en la radio () y antes de hacer su programa en América , por lo que el médico del canal le recomendó que vaya urgente a una clínica.





"Me vio el médico del canal antes de salir al aire y me dijo que me vaya a hacer los estudios después de hacerme un electro. Me quedaba dormido absolutamente, me tenían que despertar", comentó el periodista.

"No me podían despertar para hacerme los estudios. Nuca me pasó así. Vi jirafas y elefantes y pensé que me había muerto. Vi animales porque me habían sacado de urgencia y estaba en pediatría", añadió.





"Pensé que me moría. Fue estrés. No me llegaba bien la sangre a la cabeza. Me quedaba dormido", relató.

estuvo en el programay recordó cuando se preocupó por su salud en 2010, que fue internado de urgencia y le colocaron un stent en su corazón.