Jorge Rial a Patricio Giménez tras meterse con Romina Pereiro: "Ojalá la vida nos cruce"

Jorge Rial salió con los tapones de punta contra Patricio Giménez, hermano de Susana Giménez, quien el pasado fin de semana grabó un video en su cuenta de Instagram donde critica fuertemente al kirchnerismo y luego revela que su mamá tiene cáncer y no puede venir a verla.

"Chiques, ¿qué pasó con los trolls? Porque hasta ahora recibí sólo elogios. ¿Qué están, todos tomando tierras?”, comenzó diciendo.

Y agregó con un filtro de Guasón: “Saludos. Después paguen los impuestos...Y acuérdense: siembren manzanas y lleven gallinas. Pero ojo, nunca tomen tierras fiscales que se vendieron a seis pesos en Santa Cruz. ¡No sean malos!".

Antes de recibir críticas por estar en Punta del Este, Patricio aclaró: “Y si vos pensás que yo la tengo gratis, tengo a mi mamá con cáncer en Argentina. Y a mi abuela, con 98 años, en Argentina. Y no las puedo sacar de ahí. Si no, los mandaría a todos a la concha de su madre”.

Y, mencionándolos solo con sus nombres de pila, se refirió directamente al presidente, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “¡Alberto! Nada, ojalá que Pepe te siga bancando el alquiler en Puerto Madero que vos no podés pagar. Y Cris, chicos, tus hijos, vendan los dólares de la caja y compren pesos, ¿eh?”, dijo.

“A ver, señorites. Yo podría ponerme abajo de una sombrilla y cagarme. Pero no me estoy cagando, porque están destruyendo a la clase media que es lo que manejaba este país. Y yo tengo familia ahí. Entonces, no me puedo cagar”, manifestó.

Y desarrolló su teoría: “Ustedes quieren una clase media que baje a la pobre para decirle: ‘Bueno, nos subimos a un camión y ahora, con dos choripanes y un plan, vamos a manifestar’. Yo eso lo vi de ustedes, empleados de correo y de muchas empresas. Y ustedes, sin impuestos, no son nada. Y nosotros somos los impuestos”

La respuesta de Jorge Rial en Twitter y su programa

Por su parte, Jorge Rial hizo un posteo en su Twitter donde dice de Patricio que es un vividor, prácticamente. "Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a Susana Giménez, habla al país...", escribió Rial.

Luego en "Intrusos", afirmó que él eligió irse pese a la enfermedad de su mamá y los años de su abuela.

Patricio decidió hablar otra vez desde su cuenta de Instagram. Esta vez hizo hincapié en una serie de teléfonos que él tiene cuando trabajaba como publicista para la empresa Blackberry.

"¿Molesto? Che Jorge, Rial, no seas boludo, el miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice un carajo, no puedo laburar ahora, ¿qué voy a hacer? Sí acepto un cargo político, puedo ser de un programa de chimentos, el conductor de un programa de chimentos para hablar mierda de la gente, pero otra cosa, no puedo hacer. ¿Qué voy a estudiar ingeniería ahora? Dale, no seas malo conmigo. Te mando un beso. Y acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para Blackberry, muchos teléfonos, tuyos, los tengo yo", dijo entre risas

Pero redobló la apuesta al hacer referencia de una manera repudiable a Romina Pereiro, esposa de Jorge: “Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir ¿a ver a quién se gar... la mujer de Rial? Porque sé que se casó con una nutricionista. Bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cog... y a quién no se cog...”.

“Qué horror de trabajo, no? Es mejor ser vago te diría. Pero, bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y llamás trabajo. ¿Querés que trabaje? Empiezo a trabajar”, cerró su mensaje para Rial.

Esto motivó una fuerte respuesta hoy martes de Rial en "Intrusos".

"La cobardía no se supera. Es algo que te va a acompañar toda la vida. Entre sus inutilidades conserva la cobardía. Entre las respuestas que me dio ejerció violencia hacia mi mujer, Romina. Los inútiles hablan de la mujer. Ojalá tengas algo de lo que ella tiene. De cómo trabaja. Ojalá tu mamá se recupere y puedas volver al país. Que tu abuela esté bien. Y cuando vuelvas a Buenos Aires, ojalá podamos juntarnos que yo te voy a enseñar muchas cosas: a romperte el culo, a no tener una hermana famosa, a trabajar, ojalá Patricio, que la vida haga que nos podamos ver", sostuvo Jorge.

Y finalizó: "Preguntale a tu hermana que se rompió el culo para tener todo lo que tiene. Lo que ella hace es igual que lo nuestro, de una frivolidad, una presentadora de televisión, excelente, la más grande, que hizo todo su laburo con trabajo. Le habla a la gente que vos desprecias. La gente que vos desprecias es la que mira a tu hermana. Se mató laburando, después podemos discutir las ideas, pero hizo colapsar líneas telefónicas. Por respeto a la mujer que tenés al lado, como no tenés nada que decir de mí, atacás a mi mujer".